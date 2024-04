Médico é preso pela Polícia Federal dentro de UBS em Novo Itacolomi

Um médico clínico-geral da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Chaves dos Santos, de Novo Itacolomi, foi preso na tarde desta segunda-feira (08) pela Polícia Federal (PF), acusado de participação em uma organização criminosa.

O médico, que estudou na Bolívia, reside na cidade de Marilândia do Sul.

Segundo informações da assessoria de imprensa da PF, o médico foi preso em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça Estadual do Ceará, por participação em uma organização criminosa.

A Prefeitura de Novo Itacolomi divulgou a seguinte nota

Diante do ocorrido na data de ontem 08 de Abril de 2024, na UBS Jose Chaves dos Santos, vem a Secretaria de Saúde esclarecer para população alguns pontos.

O referido Médico faz parte do programa do Governo Federal Mais Médicos para o Brasil, regulamentado pela portaria interministerial MS/MEC Nº 1.369- 08/06/2013, no perfil de profissional intercambista individual, no qual os Municípios se escrevem no programa e os profissionais que demonstrarem interesse são destinados ao Município participante, não cabendo ao Município a escolha do profissional, e sim a critério do profissional a escolha do Município, com posterior encaminhamento pelo Governo Federal.

Em relação ao profissional no seu local de trabalho nesta municipalidade, sobre sua conduta profissional não existe qualquer reclamação, sendo o mesmo considerado pela equipe e pelas pessoas que foram atendidas por ele um excelente profissional, cordial e respeitoso.

Desta forma em relação a sua conduta profissional no ambiente de trabalho na UBS Jose Chaves dos Santos pelo tempo que está no Município, aproximadamente 06 meses, a Secretaria de Saúde não tem reclamações nem criticas aos serviços prestados, ainda destacamos que vida pessoal do profissional fora do seu horário de trabalho não diz respeita a administração, sendo cada um responsável pelos seus atos na vida particular.

Repise, o profissional não é contratado pelo Município, tão pouco por terceirizada, sendo contratado pelo Governo Federal, o qual detém toda documentação pertinente no Ministério da Saúde, ao qual faz toda á analise desta documentação e sua veracidade, o qual foi nomeado pela portaria Nº1. 827/CasaCivil/PR de 30 maio de 2019, portaria de Secretario da Atenção Primaria a Saúde do Ministério da Saúde.