Médico chama a Polícia após constatar falso atestado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (9).

Conforme a PM, a equipe de saúde do município de Marumbi informou que gostaria de relatar um fato de FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO que ocorreu no Posto de Saúde do Município. O médico do Posto da UBS informou que um empresário de Jandaia do Sul, o

qual não quis se identificar, entrou em contato com ele informando que seu funcionário passou um atestado médico confeccionado por ele e este desconfiou da veracidade e enviou a foto do atestado para o médico, o qual constatou que não havia feito o referido, pois o dia em que o atestado foi realizado o médico não estava trabalhando (Dia 04/11/2023). O médico reconhece o papel e o carimbo do mesmo como sendo

legítimo, porém sua assinatura foi falsificada.

O médico foi orientado sobre os devidos procedimentos a serem tomados.