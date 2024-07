Neste sábado (27) foi realizada a Convenção Municipal dos partidos MDB, Cidadania, PSDB e Avante, que oficializaram a candidatura à Prefeitura de Jandaia do Sul.

Ficaram definidos os nomes de Ditão Pupio, pré-candidato a prefeito. Inei Heckert, pré-candidato a vice-prefeito. Que contarão com total apoio do André Saddi, presidente do Cidadania.

A oficialização da candidatura deve sair em breve, seguindo as etapas de registro e validação pelo TRE.