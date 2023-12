Maringá contará com Paralamas do Sucesso e outros shows no Réveillon

Diversas atrações marcarão a virada do ano em Maringá, norte do Paraná. A cidade receberá a banda Paralamas do Sucesso, além de vários outros artistas.

A prefeitura informou que as apresentações serão gratuitas e ocorrerão na Praça da Catedral. Para que o evento de Réveillon ocorra, o trânsito no entorno da Catedral será bloqueado a partir das primeiras horas de domingo (31) e liberado na madrugada do dia 1º de janeiro. Veja quais vias serão interditadas:

Avenida Papa João XXIII, em toda a sua extensão: nas duas pistas.

Avenida Tiradentes, entre as avenidas São Paulo e Duque de Caxias: nos dois sentidos.

Avenida Herval, entre a Rua Arthur Tomas e a Avenida Tiradentes: nas duas pistas.

Avenida Cerro Azul, entre a Avenida Papa João XIII e a Rua Antônio Salema: nos dois sentidos.

Rua Martin Afonso, entre as ruas Antônio Salema e Padre Germano José Mayer.

Rua Padre Germano José Mayer, entre a Rua Vaz Caminha e a Avenida Cerro Azul.

A administração municipal também informou que não haverá queima de fogos de artifício, mas apenas os shows. A atração principal é o show nacional da banda Paralamas do Sucesso.

Também vão se apresentar o vencedor do The Voice Kids 2016, Wagner Barreto, o cantor Gabriel Zara e Banda, com clássicos do pop/rock, samba e MPB, e os DJs Don Nattus e Camis, com hip hop, grooves e brasilidades. Veja a programação abaixo:

20h30 – DJ Don Nattus e DJ Camis (Hip Hop, Grooves e Brasilidades)

21h – Gabriel Zara e Banda (Pop/Rock, Samba e MPB)

22h – DJ Don Nattus e DJ Camis (Hip Hop, Grooves e Brasilidades)

22h20 – Wagner Barreto (Pop Rock)

23h20 – DJ Don Nattus e DJ Camis (Hip Hop, Grooves e Brasilidades)

0h – Paralamas do Sucesso

Com informações do G1 via TnOnline.