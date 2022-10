Mais vagas de emprego

RECEPCIONISTA – ATOMIZER JANDAIA DO SUL (1 VAGA)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – ATOMIZER JANDAIA DO SUL (5 VAGAS)

AUXILIAR DE LIMPEZA – ATOMIZER JANDAIA DO SUL (1 VAGA)

AUXILIAR DE ESTOQUE – ATOMIZER JANDAIA DO SUL (2 VAGAS)

ASSISTENTE DE PCP – ATOMIZER JANDAIA DO SUL (1 VAGA)

ZELADOR – DOMINUS JANDAIA DO SUL (1 VAGA)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – DOMINUS JANDAIA DO SUL (2 VAGAS)

JOVEM APRENDIZ – DOMINUS JANDAIA DO SUL (2 VAGAS)

AUXILIAR DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS – FORQUIMICA CAMBIRA (1 VAGA)

AUXILIAR DE FATURAMENTO – FORQUIMICA CAMBIRA (1 VAGA)

ANALISTA DE T.I. SENIOR – FORQUIMICA CAMBIRA (1 VAGA)

ASSISTENTE DE CONTROLE DE QUALIDADE – FORBIO APUCARANA (1 VAGA)

Contato:

rh@grupoforus.com.br ou pelo Whats ‪ 43 99181-6690