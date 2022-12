Mais uma Hilux tem módulo eletrônico furtado em Jandaia do Sul

Várias ocorrências do tipo estão sendo registradas em Jandaia do Sul e região. Os elementos abrem o veículo com facilidade e furtam o equipamento essencial para o funcionamento que fica localizado embaixo do painel.

A ocorrência foi registrada às 23h48 de sexta-feira (9) na Rua dos Patriotas em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe policial militar foi acionada pelo senhor xxxx o qual relatou que haviam acabado de furtar o módulo da caminhonete Hilux de seu amigo.

No local ambos relataram que visualizaram dois masculinos no interior da caminhonete Toyota Hilux, quando se aproximaram, ambos empreenderam fuga a pé e que um homem estava com uma mochila nas costas.

Os ladrões correram sentido Avenida Anunciato Sonni, na sequência para a Rua Senador Souza Naves e desceram sentido Vila Santo Antônio.

Foi constado o furto dos módulos do painel da camionete. A vítima relatou que no interior havia uma carteira com dinheiro e documentos e um talão de cheques.