Mais um homicídio em Apucarana. Homem foi morto no Jardim Colonial II

Segundo a Polícia Militar, às 22h13 de domingo (22), após solicitação via 190 onde o solicitante relatou ter ouvido disparos de arma de fogo e ao sair para ver o que teria acontecido se deparou com um indivíduo caído ao solo ferido por disparos de arma de fogo, as equipes foram ao local e se depararam com um indivíduo caído ao solo aparentemente sem vida.

A equipe do SAMU compareceu no local e atestou o óbito.

De acordo com informações repassadas por populares os autores estariam em dois em uma motocicleta vermelha modelo antigo (tanque quadrado) passaram e efetuaram diversos disparos contra a vítima, informaram também que visualizaram os veículos Voyage e Astra na cor prata que passaram em comboio junto com a motocicleta dos autores.

A vítima, que não teve o nome divulgado, tinha 46 anos.

