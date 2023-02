Maior artilheira da história do Palmeiras, Bia Zaneratto renova contrato por mais um ano

O suspense chegou ao fim! A ‘Imperatriz’ seguirá vestindo a camisa 10 das Palestrinas em 2023. O Palmeiras anunciou a renovação de contrato da atacante Bia Zaneratto para a temporada de 2023. Em sua terceira passagem pelo Verdão, a camisa 10 acumula 37 gols em 54 partidas, sendo a maior artilheira da história do futebol feminino alviverde, ao lado da meia Ary Borges e da atacante Carla Nunes.

Decisiva, a jogadora anotou nas duas decisões disputadas pela equipe feminina do Palmeiras no ano passado, que resultaram nos títulos do Campeonato Paulista e da inédita conquista da Libertadores. A atacante foi a artilheira do elenco nas duas competições e, pela segunda temporada consecutiva, a maior goleadora do time, com 22 tentos.

Melhor atacante da última edição do Paulista e do Brasileiro, a camisa 10 voltou ao Verdão no início do ano passado, assumiu a faixa de capitã e se destacou na campanha mais vitoriosa da história da modalidade no clube. O retrospecto pelo Alviverde lhe rendeu convocações para a Seleção Brasileira – a atacante esteve presente em todas as listas de 2022, destacando-se na conquista da Copa América Feminina.

Planejamento das Palestrinas para 2023

As Palestrinas começam a temporada em fevereiro já focadas no Brasileirão Feminino. Para esta temporada, a equipe acertou a permanência da goleira Amanda, da zagueira Poliana, da lateral-esquerda Katrine, da lateral-direita Bruna Calderan e das meias Camilinha e Duda Santos, além da chegada da goleira Kate Tapia, das zagueiras Flávia Mota, Ingrid Sorriso e Sassá, da lateral-esquerda Juliete e das atacantes Amanda Gutierres, Laís Estevam, Letícia Ferreira e Yamila Rodríguez.

