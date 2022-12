Mãe chama a Polícia após filho amarrar e roubar vizinho idoso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h57 deste domingo (11) na Rua Gabriel Lopes, Jardim Esmeralda.

Conforme a PM, a mãe do menor XXXX de 16 anos, relatou que por volta das 19 horas o mesmo adentrou a residência do seu vizinho de 89 anos, que reside sozinho e amarrou uma camiseta em sua boca e roubou a quantia de R$ 300,00 que estava no bolso de sua calça. Logo após evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

Diante do ocorrido, foi confeccionado o BOU sendo encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil deste Município para os procedimentos cabíveis.

A Mãe do autor do Roubo foi devidamente orientada juntamente com a vítima.