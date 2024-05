Mãe agride filho adolescente com arranhões e mordida

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 0h23 desta quinta-feira (16) na Rua Pirapó.

Conforme a PM, após solicitação a equipe policial deslocou até ao local mencionado, onde segundo informações do adolescente, o mesmo relatou que teve um desentendimento com sua mãe, sendo que a mesma seria usuária de entorpecentes e o agrediu com arranhões e uma mordida nas costas, causando lesão nas costas e pescoço.

A mulher, por sua vez, relatou que agrediu seu filho, pois foi ameaçada de morte.

Diante dos fatos foi acionado o Conselho Tutelar e a equipe da Defesa Civil para atendimento e em seguida, as partes foram encaminhadas até a delegacia.