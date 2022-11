Lojas Colombo inaugura sua primeira loja em Barbosa Ferraz

Grandes ofertas, condições super atrativas e show exclusivo da Banda Metrópole marcam a chegada da filial.

O dia 10 de novembro ficará marcado no calendário como o início das atividades de mais uma unidade da Lojas Colombo, dessa vez em Barbosa Ferraz. A rede, que está perto de completar 63 anos, chega a cidade imponente, ocupando uma área de 323 m². Agora, os habitantes da cidade e região poderão contar com um variado mix de produtos e excelência no atendimento visitando a filial localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 522 no Centro.

Uma ampla exposição de móveis selecionados, além dos tradicionais eletrodomésticos e toda linha de tecnologia, são os principais atrativos da loja, projetada para oferecer conforto e muitas facilidades para o lar de seus consumidores. Outra grande novidade é a disposição de ambientes com produtos de decoração, possibilitando ter em loja, uma grande experiência de aplicação dos itens.

Em celebração a este momento especial, são realizadas diversas atividades no dia de inauguração. Toda a comunidade está convidada a comparecer, participar e conferir de perto esta grande novidade. O evento de inauguração permanece até o dia 12 de novembro e contará com a presença da Banda Metrópole em um super show em frente à loja.

A inauguração contempla ofertas exclusivas em todos os departamentos, além da condição de até 12 vezes sem juros. A Lojas Colombo oferece diversos modos de pagamento, com destaque para a compra parcelada, que pode ser via carnê ou cartão de crédito. O gerente Fabiano Bento salienta o convite, e garante que pode oferecera negociação ideal, que caiba no bolso dos novos clientes.