Loja é arrombada na Getúlio Vargas em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (7).

A vítima relatou que encontrou sua loja com a porta quebrada, do interior alguns objetos foram subtraídos. Pelas imagens de monitoramento, o autor, ainda na parte externa da loja, desligou o relógio de energia e adentrou o local após quebrar o vidro da porta com uma pedra. Após isso as imagens não captaram o momento da subtração dos itens. Além de relógios e roupas, também subtraiu dinheiro no caixa da loja.

A vítima foi orientada pelos policiais quanto aos procedimentos cabíveis.