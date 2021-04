Loja de móveis é arrombada em Marumbi

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Marumbi às 8h20 desta segunda-feira (5).

A equipe policial foi acionada via COPOM para dar atendimento a um furto ocorrido na loja moveis Apucarana. No local, em contato com proprietária do estabelecimento, relatou que fechou a loja as 17h no sábado e nesta segunda feira ao retornar, a porta dos fundos do estabelecimento estava arrombada.

A equipe foi até o local e constatou o arrombamento da porta. Foi notado também que foi desligado o sistema de monitoramento do local, foram levados vários aparelhos eletrônicos como celulares, rádio, carregadores e outros.