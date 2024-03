Loja de Arapongas é arrombada e salário de funcionários é furtado

Um estabelecimento comercial localizado na área central de Arapongas, foi invadido durante a madrugada da última terça-feira (5), resultando no furto de cerca de R$ 3 mil. O valor subtraído seria utilizado para efetuar o pagamento dos funcionários da loja. As câmeras de segurança instaladas no local registraram o momento em que um indivíduo cometeu o crime.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após uma funcionária chegar para trabalhar por volta das 8 horas e se deparar com o estabelecimento revirado, confirmando o ocorrido. O ladrão entrou na loja pelos fundos, quebrando uma das janelas, conforme evidenciado pelas imagens de vigilância que indicam a ação criminosa por volta das 00h35.

Segundo as imagens capturadas, o suspeito é descrito como um homem de estatura mediana, moreno, usando um boné azul, camiseta cinza e bermuda preta. Um boletim de ocorrência foi registrado e, até o momento, nenhum suspeito foi detido em relação ao crime. A vítima recebeu apoio e orientações dos policiais militares que atenderam a ocorrência.