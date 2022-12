Lions entrega ao Lar São Francisco lucro de R$ 30 mil arrecadado em festa

No dia 02 de Dezembro o Lions Clube de Jandaia do Sul fez a entrega do cheque no valor de R$ 30.000,00 para o Lar São Francisco de Assis, que atende várias crianças em contra turno escolar, comandada pela direção do Presidente Fábio Salvarani, vice presidente João Cleverson Caçula e Tesoureiro Ronaldo Luiz da Silva.

O dinheiro repassado é lucro da 27ª Costelada Fogo de Chão realizado dia 06 de novembro de 2022.

O presidente do Lions Clube Navaldo Roder agradece mais uma vez a todos que ajudaram diretamente e indiretamente. “Ano que vem se Deus quiser estaremos juntos mais uma vez”.