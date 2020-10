Lesão Corporal no Jardim Vista Alegre

Jandaia do Sul 16h53min Natureza Lesão Corporal Local Rua Pedro Zanardi

Após solicitação do SAMU, uma equipe da Polícia Militar deslocou-se em apoio a ambulância para atendimento de uma situação de lesão corporal. No local a Sra. relatou que teve um desentendimento com seu convivente, que após o fato, chegou um homem e começou a agredi-lo com chutes e socos causando lesões por toda a extensão de seu corpo, que indagados quem seria o autor das agressões, relataram não saber o nome da pessoa, sendo a vítima conduzida de ambulância até o Hospital da Providência na cidade de Apucarana para receber atendimento médico.