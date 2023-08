Ladrões furtam pneus de caminhão que estava estacionado em pátio de empresa

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na manhã desta sexta-feira (11) na BR-376 em Jandaia do Sul.

A equipe policial recebeu solicitação que havia sido furtado o rodado de um caminhão. Chegando no local, o solicitante relatou que deixou o seu caminhão estacionado no pátio da Cafeeira Vila Rica no dia anterior e ao retornar constatou o furto de dois pneus do rodado traseiro da tração do caminhão pertencente a empresa Eco Sul Brasil. Diante dos fatos, a vítima foi orientada e o BOU encaminhado para providências da polícia judiciária.