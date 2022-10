Ladrão leva 10 Kg de bisteca e celular de residência no Jardim das Araucárias

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 16h23 desta quinta-feira (20) na Rua Falcão em Jandaia do Sul.

Relatou o solicitante que ao chegar em sua residência percebeu que alguns cômodos estavam revirados e do interior da casa havia sido subtraídos dez quilos de bisteca de porco e um aparelho celular Samsung e que sua televisão foi localizada no terreno ao lado no meio do mato. A vítima, quando se ausentou de sua residência, deixou a porta aberta não sendo constatado arrombamento no local.