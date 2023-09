Ladrão invade residência para furtar e dorme no sofá da sala

Nesta quarta-feira (6), por volta das 00h43, a Polícia recebeu um chamado para atender uma ocorrência de violação de domicílio na Rua Pirapó, em Jandaia do Sul.

Ao chegar no local, a equipe policial encontrou o proprietário da residência que informou ter encontrado um indivíduo dormindo no sofá da sala ao chegar em casa com sua convivente, após o trabalho. A polícia realizou a abordagem do indivíduo, identificado como residente na cidade de Apucarana.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao lado do suspeito foi localizada uma mochila contendo alguns objetos, que o proprietário da residência reconheceu como sendo de sua propriedade e que seriam provavelmente furtados pelo invasor ao deixar o local. Os objetos foram relacionados em um registro de ocorrência.

O proprietário relatou que o invasor teria entrado na casa por uma janela do quarto localizado nos fundos da residência, e ainda informou que a casa estava toda revirada, com roupas espalhadas pelo chão e o sofá sujo onde estava deitado.

Diante da situação, o indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. A vítima também compareceu à delegacia para realizar a representação criminal contra o invasor.