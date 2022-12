Ladrão é surpreendido pela vítima ao tentar furtar Biz em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 11h27 desta sexta-feira (23) na Rua José Maria de Paula Rodrigues, no centro.

Cpnforme a PM, no local relatou a solicitante que um masculino entrou no quintal da sua residência, através do portão que estava aberto, e tentou subtrair sua motoneta Honda Biz e após perceber a presença da solicitante empreendeu fuga levando o seu capacete. Posteriormente, segundo informações de populares, o mesmo teria entrado em um veículo VW Gol modelo quadrado de cor azul claro e saido tomando sentido Avenida Anunciato Sonni.