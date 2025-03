Kaloré: Durante fuga da Polícia, motociclista bate em poste e morre. Homem era foragido segundo a PM

Conforme a PM, no final da tarde de domingo (9), durante patrulhamento ostensivo na área central de Kaloré, a equipe policial visualizou uma motocicleta de cor preta, cujo condutor transitava com o capacete sem estar devidamente afixado e com o sistema de iluminação inoperante (farol queimado).

Diante das infrações constatadas, foi determinada a abordagem para fins de fiscalização e orientação. Ao receber a ordem de parada, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga, ignorando as ordens verbais, bem como os sinais luminosos e sonoros emitidos pela viatura.

A equipe iniciou acompanhamento tático pela Avenida Tiradentes, prosseguindo até a Rua 15 de março, onde o indivíduo perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste. Ressalta-se que, durante a fuga, o condutor perdeu o capacete ao transpor um redutor de velocidade (“quebra-molas”).

Diante da situação e da gravidade dos ferimentos causados pelo acidente, a equipe policial prestou os primeiros atendimentos bem como acionou a ambulância do município de Kaloré. Após atendimento inicial, o condutor foi encaminhado ao hospital municipal sob escolta policial.

Durante consulta ao sistema policial, ele foi identificado como xxx, 35 anos, possuindo múltiplos mandados de prisão em aberto, por roubo, lesão corporal, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, entre outros, além de estar foragido do sistema prisional.

Diante da situação, a equipe médica do hospital de Kaloré acionou o Samu, que procedeu com a transferência do indivíduo para o Hospital da Providência em Apucarana, sob escolta policial. Por volta das 22h o Hospital da Providência informou que o cidadão havia entrado em óbito.

