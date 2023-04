Justiça determina novo afastamento do prefeito de Jandaia do Sul

A juíza Letícia Lilian Kirschnick Seyr, da Vara da Fazenda Pública de Jandaia do Sul, determinou na noite desta terça-feira (18) novo afastamento do prefeito do município, Lauro de Junior (União Brasil), por 90 dias. Prorrogável pelo mesmo período, a medida foi tomada no âmbito de ação civil pública por supostas irregularidades praticadas pelo gestor municipal na contratação de empresa de arquitetura e engenharia.

É o segundo afastamento de Lauro Junior determinado pela juíza. Leia mais no TnOnline