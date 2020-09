Jovem procura a Polícia Militar após ser agredida por convivente

Jandaia do Sul 01h40 Natureza Violência Doméstica Endereço Av. Getúlio Vargas – Centro

Compareceu na Polícia Militar de Jandaia do Sul a mulher de 23 anos, relatando que convive com o homem de 20 anos, por aproximadamente um ano, e hoje (25) por motivos irrelevantes, foi agredida com “socos” na cabeça e “tapas no rosto” resultando em escoriações no rosto.

Relata ainda que após o fato, o rapaz se evadiu do local com destino a cidade de Bom Sucesso, conduzindo uma motocicleta Honda/CG 150 Titan de cor preta.

Foram repassadas informações à equipe de Bom sucesso, porém até o momento da confecção do BOU o acusado não havia sido localizado.