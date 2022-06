Jovem de 23 anos morre carbonizado após incêndio em Apucarana

Um jovem de 23 anos morreu carbonizado na madrugada deste domingo (19) após a casa em que estava pegar fogo. O incêndio aconteceu na Rua Catanduva, na equina com a Rua Pedro Xavier, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

Um senhor, de 60 anos, que também estava na casa, foi encaminhado pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele sofreu queimaduras nas mãos e face.

Segundo o Subtenente Camillo, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2 horas da madrugada e controlou as chamas na residência. “Quando chegamos o local já estava tomado pelas chamas, adentramos ao local, mas infelizmente o homem já estava em óbito. As vítimas estavam em uma parte do fundo da residência. A causa será apurada pela Polícia Científica”, informou o bombeiro.

Vizinhos relataram que a casa estava sem fiação e, a princípio, os moradores haviam acendido velas no interior da residência.