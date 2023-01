Jandaia: Setor de Endemias faz alerta sobre a dengue

O Departamento de Saúde por meio do setor de endemias faz alerta sobre o aumento de focos de dengue colhidos nos últimos dias em Jandaia do Sul, e pede que a população tome os devidos cuidados para evitar a proliferação do mosquito da dengue no Município.

Siga as orientações:

>> Mantenha seu quintal limpo.

>> Certifique-se que sua caixa d’água está bem vedada.

>> Higienize regularmente os potes do seu pet.

>> Não deixe acumular água em vasos ou em qualquer recipiente.

O melhor agente para eliminar esses perigos é você! Prevenir é uma responsabilidade de todos.