Jandaia registra décima morte de paciente com covid-19

Terça-feira – 13/10/2020 – Atualizado às 20h30

01 NOVO ÓBITO CONFIRMADO COM COVID-19

Masculino 83 anos – estava internado no Hospital da Providência Tinha hipertensão arterial e doença neurológica

✅ 03 NOVOS CASOS CONFIRMADOS

Masculino – 64 anos – Exame Particular

Feminino – 61 anos – Exame Particular

Feminino – 55 anos – Exame Particular

Não temos pacientes hospitalizados

8 – Em Tratamento

470 – Recuperados

10 – Óbitos

🔴 TOTAL de casos confirmados acumulados: 491 CASOS

⚠️ RISCO ALTO⚠️

Este risco é o resultado da taxa de positividade, composta por: Casos positivados na quinzena /(dividido) pelo número de testados da quinzena.

Fontes: Departamento de Saúde / Vigilância Epidemiológica /

SESA/PR: saude.pr.gov.br