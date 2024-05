Jandaia realiza 1ª Mostra Teatral

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Departamento de Cultura, realizou no último sábado, 25 de maio, a 1ª Mostra Teatral com os alunos da Oficina de Teatro atendidos pelo Departamento.

Ao todo foram 6 peças que os alunos puderam apresentar para o público presente sendo: 3 crônicas adaptadas de Luís Fernando Veríssimo entre elas: Foto, Homem Trocado e Tea, representados pela turma 3; foi apresentada também a famosa cena da Jaula dos Leões do filme Circus de Charles Chaplin que foi apresentado pela turma 1; a turma 2 apresentou a canção Rato do seriado Castelo Ratimbum e a turma 4 uma Pantomima autoral sobre família.

Houve ainda recitação de poemas autorais com Elza Brione Professora e Conselheira da Cultura.

A criação e direção da 1ª Mostra Teatral ficou a cargo do Professor Gustavo Fontollan juntamente com os alunos que estiveram participando ativamente de todo o processo.