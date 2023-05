Jandaia:. Município recebe doação de ônibus da Receita Federal

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul recebeu no último mês a doação de um ônibus da Receita Federal de Maringá. O ônibus será utilizado para o transporte de trabalhadores do Distrito de São José para Jandaia do Sul, além de outros serviços. Na última semana, o Prefeito Fifa esteve à frente dos reparos necessários para que, em breve, o veículo possa ser disponibilizado aos munícipes. Certamente, será de grande utilidade, principalmente para os moradores do Distrito que não possuem uma linha de transporte coletivo para atender aos trabalhadores.