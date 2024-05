Jandaia inicia serviço de micro pavimentação asfáltica

A administração municipal de Jandaia do Sul através do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná (CINDEPAR) iniciou nesta terça-feira, 07 de maio, o processo de micro pavimentação na cidade.

O local beneficiado será a Avenida Anunciato Sonni da altura do Posto Jandaia até o trevo de acesso ao Vale do Ivaí.

As vantagens do micro revestimento incluem a alta durabilidade, a normalização do tráfego após uma hora ao sol e o baixo custo em comparação com outros procedimentos de conservação de pavimentos.

O material é aplicado em camadas finas, com espessura regular e uniforme, e apresenta excelente aderência ao pavimento e coesão de seus componentes, graças à qualidade dos materiais utilizados.

O micro revestimento é usado em várias aplicações, incluindo a impermeabilização de revestimentos antigos, a proteção de revestimentos recentes, a selagem de fissuras, o aumento do coeficiente de atrito, o revestimento delgado sobre pavimento e a preservação do greide da pista, o enchimento, o nivelamento de trilhas de rodas e o prolongamento da vida útil dos pavimentos asfálticos.

Entre as principais aplicações do micro revestimento asfáltico, destacam-se as seguintes: – Impermeabilizar revestimentos antigos com desgaste superficial; – Proteção de revestimentos recentes de graduação aberta.