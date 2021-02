Jandaia: Infração de Medida Sanitária Preventiva

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h33 de domingo (21) na Rua Professor Roberto Rezende Chaves.

Conforme A PM, após solicitação informando que no local estaria ocorrendo uma festa com aglomeração de pessoas e som excessivamente alto na chácara, perturbando a tranquilidade dos vizinhos, inclusive de pessoas abrigadas na Casa Lar de Jandaia do Sul que fica ao lado da chácara, a equipe deslocou até o local e constatou a aglomeração de pessoas, porém o som havia cessado instantes antes da chegada da equipe policial, segundo vizinhos.

Ainda segundo a Polícia Militar, tais festas são corriqueiras nesta chácara, já tendo sido necessárias diversas abordagens no local para prevenir e coibir violações das medidas sanitárias vigentes no país.

Os presentes foram orientados a dispersarem e imediatamente acataram a orientação. Posteriormente foi realizado contato com o proprietário da chácara, sendo este orientado também.