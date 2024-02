Jandaia firma parceria através da Associação dos Municípios do Paraná com Itaipu para cursos de pós graduação

O Prefeito Lauro Junior de Jandaia do Sul em viagem a Capital do Estado nesta quinta-feira, 15 de fevereiro, firmou convênio para oferta de pós-graduação através da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) com à Itaipu binacional.

Esse convênio visa atender os servidores públicos de Jandaia do Sul para que esses possam aperfeiçoar sua qualificação profissional através de cursos de pós-graduação.

Os cursos oferecidos serão nas áreas de Autismo; Alfabetização e Letramento; Gestão do esporte e Lazer e Licitações e Contratos. As pós-graduações é um Programa de Capacitação AMP 4.0, uma iniciativa da Itaipu binacional e da Associação dos Municípios do Paraná, que irá ofertar 16 mil vagas aos servidores públicos de todo o Paraná, sendo as despesas custeadas pela Itaipu.

“Agradeço o empenho de todos os envolvidos neste programa, principalmente do diretor geral brasileiro da Itaipu Enio Verri e do presidente da AMP do Paraná Edmar Santos, salientou o Prefeito Lauro Júnior”.

Os cursos de pós-graduação serão através do moderno ambiente virtual; videoaulas; livros digitais; atividades de avaliação; acesso à biblioteca virtual e grupos de estudos e pesquisas.

Confira os links para inscrições: https://poliscivitas.com.br/AMP/

1) Autismo: https://form.jotform.com/

2404476088240562)

Alfabetização e letramento https://form.jotform.com 2404477198786743)

Esporte e lazer: https://form.jotform.com/2404474917626634)

Licitação e contratos: https://form.jotform.com/240447956891672 http://dlvr.it/

