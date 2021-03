Jandaia fecha tudo no próximo fim de semana

Tudo estará fechado, inclusive postos de combustíveis

De acordo com o Decreto Estadual 7.020/2021 e o Decreto Municipal que será publicado no dia 08/03/2021, fica prorrogado até às 5h de 10 de março (quarta-feira) o Decreto 6.983 de 26/02/2021.

Seguem as medidas restritivas das 05h de 10/03/2021 até 05h de 17/03/2021:

– O toque de recolher permanece das 20h às 05h, sendo proibida a venda e o consumo em locais públicos de bebidas alcoólicas neste período.

– Delivery pode funcionar de segunda à sexta até 22h.

– Restaurantes, bares, padarias, conveniências e similares podem funcionar de segunda à sexta com 50% da capacidade máxima.

– O funcionamento do comércio na cidade de Jandaia do Sul será de segunda à sexta das 08h às 18h.

– Academias de ginástica podem funcionar de segunda à sexta das 06h às 20h com 30% da capacidade máxima.

– Igrejas e atividades religiosas podem funcionar de segunda à sexta com 15% da capacidade máxima.

– Escolas Municipais voltam com sistema de aulas remotas e Escolas Estaduais e Privadas podem retornar com aulas presenciais ou híbridas a partir de 10/03/2021.

LOCKDOWN DIAS 13 E 14 DE MARÇO (SÁBADO E DOMINGO):

Da 00h de 13/03 (sábado) até 00h de 15/03 (segunda-feira) teremos LOCKDOWN em Jandaia do Sul com funcionamento apenas do PAM (Pronto Atendimento Municipal), CTC (Centro de Tratamento da COVID-19) e farmácias.

Durante o LOCKDOWN e TOQUE DE RECOLHER é proibida a circulação de pessoas em vias e espaços públicos (praças, pista de caminhada, parques etc). Somente para casos emergenciais.

A coleta de lixo não funcionará nestes 2 dias. Pedimos à população que se organize antecipadamente para compras de alimentos ou outras necessidades, como abastecimento de veículos.

Somente com a colaboração de todos, poderemos conter o avanço da COVID-19.