Jandaia é contemplada com perfuração de novos poços artesianos para produtores rurais

Atendendo aos pedidos de diversos produtores, moradores das Vilas Rurais e comunidades do Programa Banco da Terra do município de Jandaia do Sul, foi viabilizado o projeto de perfuração de poços artesianos para levar água para as propriedades rurais. O primeiro poço artesiano foi perfurado na Vila Rural Vicente Pupio (próximo ao Distrito de São José) no dia 31/03/2021.

“Este é o primeiro poço dos seis (06) poços que serão feitos no município de Jandaia do Sul com o intuito de levar água ao produtor rural e contribuir para que possam produzir ainda mais”, conta Geraldo Semensato (Dié), Diretor do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente.

O projeto para perfuração dos poços artesianos foi uma solicitação do Prefeito Lauro Junior, junto do vice-prefeito Fifa, do Diretor Geraldo Semensato (Dié), do Responsável pelo Almoxarifado Marcos Panassol e vereadores e viabilizado pelo Governo do Estado do PR através do Governador Ratinho Junior, do Secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo Marcio Nunes e com apoio do Deputado Do Carmo.