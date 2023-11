JANDAIA DO SUL TEM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA ELEVADO NO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ELABORADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS

O Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) de 2023, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná divulgou na última semana o resultado da avaliação dos Portais de Transparência dos municípios e diversos outros órgãos do Estado.

A aferição foi realizada dentro do segundo ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Tribunais de Contas Estaduais, além do Tribunal de Contas da União, esse ano a avaliação foi mais rigorosa com temas mais complexos. O ranking foi dividido entre Prefeituras, Câmaras Municipais e Órgãos Estaduais.

As Prefeituras paranaenses atingiram um índice médio de 75,33% e o município de Jandaia do Sul obteve 87,49% no índice de transparência e de 96,97% no índice de itens essenciais, obtendo assim um nível de Transparência “Elevado”.