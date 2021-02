Jandaia do Sul recebe novo lote de vacinas contra covid-19

O Departamento de Saúde de Jandaia do Sul acaba de receber um novo lote de vacinas contra a COVID-19. A imunização será destinada para idosos de 85 a 89 anos e terá o seguinte cronograma de vacinação:

Dia 26/02 (hoje) das 13 às 17 horas – idosos de 88 e 89 anos.

Dia 27/02 (sábado) das 08 às 13 horas – idosos de 85, 86 e 87 anos.

Todos devem comparecer ao Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto e carteira de vacinação. Não é necessário sair do carro para receber a vacina. Idosos de 85 a 89 anos acamados serão vacinados em casa durante a próxima semana.

O Departamento de Saúde reforça que mesmo com a vacinação, é necessário que a população continue usando máscara e se cuidando. Os jandaienses serão informados de novos lotes que chegarem ao município, reforçando que está sendo seguido o Plano Nacional de Imunização.