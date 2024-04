Jandaia do Sul realiza treinamento com agentes da Ascamar

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Fomento a Agropecuária e Meio Ambiente em parceria com o Instituto de Logística Reversa ILOG realizaram nesta quinta-feira, 11 de abril, na Escola Municipal César Lattes, um treinamento com os Agentes Ambientais Catadores de Materiais Recicláveis de Jandaia do Sul (ASCAMAR).

O tema abordado foi a capacitação sobre documentação, EPI, logística, separação e comercialização dos materiais triados.

O evento aconteceu graças a um convênio celebrado entre o Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente e a ILOG Instituto Brasileiro de Logística Reversa que além de realizar capacitação para os agentes, repassa ainda, através da nota fiscal da associação um valor de R$ 530,00 para cada 10 toneladas de plásticos reciclados é comercializados.