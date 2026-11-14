Jandaia do Sul realiza neste domingo a tradicional Cavalgada da República

Jandaia do Sul realiza neste domingo (15) mais uma edição da tradicional Cavalgada da República. A saída será às 10h, na Estação Ferroviária, com destino ao distrito de São José, na Vila Rural Paraíso, onde será servido um grandioso almoço aos participantes, ao valor de R$ 25,00 por pessoa.

O evento é organizado pela Associação dos Cavaleiros de Jandaia do Sul e pela Comitiva Jeito Caipira, presididas por Beraldo, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal.

A expectativa é reunir cavaleiros e amazonas de toda a região em mais um momento de valorização da tradição sertaneja.