Corpo de homem é encontrado em terreno baldio no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (5), em um terreno baldio localizado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.
O cadáver foi localizado por um morador da região, que acionou as equipes de emergência. O terreno fica nas proximidades do cruzamento das ruas Getúlio Vargas e Olavo Bilac.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. Na sequência, a Polícia Militar isolou a área para preservar o local e permitir o trabalho das equipes responsáveis pela investigação.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar os levantamentos necessários. A perícia deverá auxiliar na identificação da vítima e na apuração das circunstâncias e da causa da morte.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade do homem nem sobre o que teria provocado a morte.
O caso segue sendo investigado pelas autoridades.