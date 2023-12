Jandaia do Sul prepara comemoração dos 71 Anos

Nos dias 15, 16 e 17 de dezembro na Praça do Café, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, a Câmara de Vereadores com o Patrocínio da Itaipu Binacional estão preparando uma grande festa para comemorar os 71 anos de Emancipação Política do Município. A programação das festividades são as seguintes:

Dia 15 de dezembro Show com Marcos e Belutti

Dia 16 de dezembro Show com Mariana e Matheus

Dia 17 de dezembro encontro de Carros Antigos durante todo dia na Praça do Café e a noite Show com o Grupo Sempre Tem, além dos Shows teremos Parque de Diversões, Praça de Alimentação e Feira do Artesanato.