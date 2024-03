Jandaia do Sul inicia vacinação contra a gripe

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, inicia nesta segunda, dia 25 de março, a Campanha de Vacinação contra a gripe (Influenza).

As vacinas serão realizadas de segunda a sexta, das 8h00 às 11h00 e das 13h às 16h00, em todas as UBSs do município.

O período de vacinação ocorrerá até o dia 31 de maio, sendo o Dia D de mobilização nacional, 13 de abril (sábado).

Podem se vacinar:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

– Trabalhador da Saúde

– Gestantes

– Puérperas (45 dias após o parto)

– Professores do ensino básico e superior

– Idosos com 60 anos ou mais de idade

– Pessoas com Doenças Crônica

– Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

– Profissionais das Forças Armadas

– Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

– População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

DOCUMENTO EM MÃOS – Para se vacinar é preciso apresentar a carteira de vacinação e documentos pessoais. Já a criança deve estar acompanhada pelo pai, mãe ou responsável.