Jandaia do Sul inaugura clínica da Nº1 em implantes dentários do Brasil

Jandaia do Sul ganhou mais um motivo para sorrir. Foi inaugurada nesta sexta-feira, 16 de outubro, uma unidade da Oral Sin, nacionalmente conhecida como a rede de cínicas Nº1 em implantes dentários do Brasil. São mais de 300 clínicas presentes em todas as regiões do país. Em Jandaia do Sul, a clínica odontológica está localizada bem no centro da cidade, na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi, número 1.072.

A mais nova clínica com 208m² de área, dois consultórios e uma sala específica para avaliação. Tudo está inserido dentro dos padrões de acessibilidade, conforme previsto por lei. As cirurgiãs-dentistas e proprietárias da clínica, Adriele Freitas e Ana Paula Urtado Barbosa Maioli, ambas naturais de Jandaia, compartilham o mesmo sonho e que agora fará parte da realidade da população de Jandaia do Sul.

Adriele é prata da casa. Natural de Jandaia do Sul, Adriele deixou a cidade para estudar em Londrina e trabalhar em Maringá. Agora ela retorna para realizar um sonho de infância. “Eu sempre sonhei em ser dentista e ter uma clínica em Jandaia. Estou muito feliz em viver esse momento, de poder transformar o sorriso e vida de tantos jandaienses”, disse a doutora.

Ana Paula também é cirurgiã-dentista e jandaiense. Segundo ela, a população passa a contar com o que existe de melhor em relação ao tratamento com implantes dentários. “Com certeza são as melhores condições de atendimento, tudo de maneira acessível”, disse a doutora. “Cabe a atender cada paciente com o carinho e respeito que ele merece”, completou Ana Paula.

Para agendar de uma avaliação basta ligar no telefone (43) 4104-8363. Os atendimentos acontecem de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 14h às 18h30, e aos sábados, das 8h30 às 12h.