Jandaia do Sul foi muito bem representada no Paraná Combat

Neste sábado dia 15/10, participaram do Paraná Combat, evento de Muay Thai realizado na cidade de Londrina, os atletas David Izidro, Jhonatan Ferreira e Reuel Souza, onde se reuniram atletas de todo o estado.

Reuel Souza de 16 anos estreou e trouxe a medalha de prata para casa, Jonathan Ferreira fez duas lutas e venceu as duas se sagrando pela primeira vez campeão do evento e David Izidro fez duas lutas e venceu as duas por Nocaute sagrando-se bicampeão do evento. Todos os atletas são da academia DOREAN FIGHT localizado na Avenida Getúlio Vargas , ao lado do Hotel Jandaia, e deixam aqui o agradecimento a todos que os apoiaram e torceram por eles.