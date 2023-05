Jandaia do Sul faz o maior investimento no Consórcio de Saúde de toda a história do município

Durante a Pandemia da COVID-19, os municípios tiveram um grande represamento nos atendimentos da saúde e diante dessa realidade, o município de Jandaia do Sul, durante a gestão atual, vem realizando o maior investimento no CISVIR (Consorcio Intermunicipal de Saúde Vale do Ivaí e Região) de toda a história do município.

Nos últimos 16 meses, o município de Jandaia do Sul investiu mais de R$ 3 milhões no CISVIR.

Nos primeiros 4 meses de 2023, o município ja atendeu pelo consórcio de saúde:

57 cirurgias eletivas;

7.406 consultas eletivas;

11.231 exames de apoio e diagnóstico;

171 pacientes que utilizaram o Projeto de Transporte da Viação Garcia para deslocar-se até Curitiba.

Atualmente, o CISVIR oferta 21 especialidades médicas, exames de apoio e diagnóstico, cirurgias eletivas, transporte sanitário para Campo Largo e Curitiba, bolsas de colostomia e urostomia, Centro de Especialidades Odontológicas, com serviços de implantodontia e ortodontia e um setor de educação permanente aos 18 municípios consorciados.

Apesar da grande demanda, o Departamento de Saúde de Jandaia do Sul está com as contas do CISVIR todas em dia e atendendo dentro da sua capacidade financeira.