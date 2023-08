Jandaia do Sul está com certidão negativa em dia

Após um período de instabilidade política, o município de Jandaia do Sul vive um novo momento e entra novamente no caminho do desenvolvimento.

Na última quinta-feira (10/08), a certidão negativa foi emitida e agora, o município está em dia com as obrigações do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pode dar continuidade em seus convênios com o Governo do Paraná e captar novos recursos.

Convênios como o da Reforma do PAM, revitalização da estação ferroviária, construção do novo prédio da APAE, construção de barracões industriais, implantação da avenida e ciclovia de acesso ao novo Campus da UFPR, ligação dos bairros Guadalajara e Jd. Rebouças, arena esportiva no Jd Universitário, arena esportiva no Distrito São José com pista de caminhada, capela mortuária no Distrito São José e implantação de quase 5 Km de pedra irregular na estrada velha para Marumbi devem ser retomados imediatamente.

Outros projetos como o término da UPA no Jd Moretti, ampliação do CMEI Delfina Vignoli e construção da parte administrativa do cemitério novo já estão prontos para licitar.

Segundo o Prefeito Lauro Junior, essas importantes obras para o desenvolvimento de Jandaia do Sul podem ser iniciadas com a união das lideranças do município em parceria com o Governo do Paraná.