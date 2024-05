A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul em parceria com a Defesa Civil – Brigada Militar e a ajuda da população jandaiense enviaram nesta quinta-feira, 23 de maio, para Rio Grande do Sul mais uma carreta com donativos para ajudar a população afetada com as chuvas.

As doações foram realizadas até o dia 22 e recebidos da população alimentos, produtos de higiene, beliches, colchões, ração para animais e roupas.