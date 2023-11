Jandaia do Sul entrega kits do Projeto Caixa D’Água Boa

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Assistência Social em parceria com o Governo do Estado e SANEPAR, entregaram nesta segunda-feira, 27 de novembro, os Kits instalação do Programa Nossa Gente Paraná – Projeto Caixa D’água Boa para todas as famílias contempladas. O município de Jandaia do Sul, nesta etapa do projeto, foi contemplado com 20 famílias em situação de vulnerabilidade social que irão se beneficiar com essa caixa d’água.

A caixa d’água é um importante item para todos, pois, a instalação delas nas residências garantem o abastecimento independente no imóvel, garantindo assim que o consumidor não fique sem água quando há falta de abastecimento, oferecendo segurança e conforto para toda a família.