Jandaia do Sul confirma 8º óbito por covid-19

A Prefeitura de Jandaia do Sul através do departamento de Saúde confirma um novo óbito por Covid-19 no município.

Trata-se de um senhor de 60 anos, que não apresentava comorbidades. Estava internado no Hospital da Providência e faleceu no dia 11 de setembro.

Ele teve seu exame particular positivo antes do internamento. O Hospital realizou um novo exame pelo Lacen, mas como foi realizado fora do período ideal de coleta e após morte, o resultado foi negativo.

Diante disto, a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná solicitou os exames e o prontuário para analisar, onde foi concluíram que o óbito foi por Covid-19 e lançado no Boletim de ontem (23).

A prefeitura e departamento de Saúde lamenta a perda e nos solidarizamos com a família.