Jandaia do Sul comemora o dia do trabalhador com torneio

A administração Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação e Esportes em parceria com o Country Club, promoveram na última quarta-feira, 1º de maio o tradicional Torneio do Trabalhador.

O evento foi realizado durante todo o dia e centenas de pessoas estiveram participando e assistindo nas dependências do Country Club os torneios de: futebol suíço; truco; sinuca; tênnis e beach tênnis.

A comemoração contou ainda com a presença do Prefeito e do Presidente do Country, diversas outras autoridades e empresários.

Após as disputas entre si nas diversas modalidades, os campeões foram: futebol suíço campeão Country Club e vice campeão Família Aguiar; na sinuca campeão Padunha e vice campeão Manezinho; no truco a dupla campeã foi Wanderley e Purga e vice campeã Irmãos Batista.