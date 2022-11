Jandaia do Sul atinge 100% dos requisitos exigidos pelo Portal da Transparência

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) divulgou a primeira avaliação do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP). Segundo avaliação feita pelos próprios servidores do órgão de controle, o município de Jandaia do Sul atingiu 100% dos requisitos exigidos do portal da transparência.

Essa é a quarta edição anual da avaliação dos portais da transparência das 399 prefeituras paranaenses e a primeira avaliação dos 399 portais das câmaras municipais. Jandaia do Sul avançou substancialmente desde 2020.

Veja na íntegra, acessando aqui:

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/ferramentas-indice-de-transparencia-da-administracao-publica-itp-controle-social-controle-social/317844