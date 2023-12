Jandaia do Sul antecipa segunda parcela do 13º salário

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul antecipou para amanhã, dia 06 de dezembro a 2ª parcela do 13º salário.

O Prefeito Lauro Junior em reunião com sua equipe Administrativa, Financeira, Pessoal e Contábil decidiram antecipar para amanhã quarta-feira, 06 de dezembro a 2ª parcela do 13º salário para que todos os servidores possam com um pouco mais de antecedência programar e planejar os seus gastos neste fim de ano tendo em vista que o prazo máximo para o pagamento desta parcela seria dia 20 de dezembro.

O prefeito Lauro Junior informou que é compromisso da administração manter o salário dos servidores em dia e lembrou ainda, da grande conquista que é o VALE ALIMENTAÇÃO, algo sonhado por toda a vida e que hoje é realidade em Jandaia do Sul.